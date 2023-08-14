ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили 269 военных РФ
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1630 огневых задач. При этом военные уничтожили 269 окупантов
Об этом пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Отмечается, что за последние сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12).
Также уничтожены 15 единиц военной техники противника:
- 1 танк, 2 ББМ;
- 3 артиллерийские системы и минометы;
- 9 единиц автомобильной;
- 1 единица специальной техники.
Также украинские военные уничтожили один состав боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт противника.
- На вечер субботы, 12 августа, было известно об успехах украинских защитников на Таврическом направлении.
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