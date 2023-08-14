ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили 269 военных РФ

Об этом пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Отмечается, что за последние сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 269 человек (погибшие - 81, раненые - 176, пленные - 12).

Также уничтожены 15 единиц военной техники противника:

1 танк, 2 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

9 единиц автомобильной;

1 единица специальной техники.

Также украинские военные уничтожили один состав боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт противника.