Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 3 апреля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 175 160 (+610)

танков – 3619 (+1)

боевых бронированных машин – 6993 (+7)

артиллерийских систем – 2694 (+7)

РСЗО/MLRS – 527 (+0)

средств ПВО – 280 (+1)

самолетов – 306 (+0)

вертолетов – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2262 (+13)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5553 (+16)

специальной техники – 298 (+2).

Окончательные данные уточняются.

Также утром Генштаб сообщил, что ВСУ отразили более 70 атак врага, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.