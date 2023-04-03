ВСУ за сутки ликвидировали по меньшей мере 610 российских военных, 13 дронов и танк
С начала полномасштабного вторжения РФ во время боевых действий в Украине потеряла более 175,1 тыс. рашистов, 3619 танков, 2262 беспилотника и 280 средств ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 3 апреля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 175 160 (+610)
- танков – 3619 (+1)
- боевых бронированных машин – 6993 (+7)
- артиллерийских систем – 2694 (+7)
- РСЗО/MLRS – 527 (+0)
- средств ПВО – 280 (+1)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2262 (+13)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5553 (+16)
- специальной техники – 298 (+2).
Окончательные данные уточняются.
Также утром Генштаб сообщил, что ВСУ отразили более 70 атак врага, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны. 1 марта бойцы уничтожили за день 5 оккупантов и хранилище с боеприпасами.
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