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ВСУ за сутки ликвидировали около 230 окупантов на трех направлениях, - Генштаб

6 июня, 2023 вторник
07:59
Война с Россией

На Лиманском и Бахмутском направлениях потери России за сутки составили более 160 солдат, еще около 230 окупантов получили ранения. На Марьинском направлении – около 70 убитыми и более 100 ранеными

Об этом в утренней сводке 6 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

В течение 5 июня, в результате слаженных действий подразделений Сил обороны, потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек, еще около 230 окупантов получили ранения.

Потери противника в вооружении и военной технике составляют 28 единиц.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важные цели.

Украинским воинам также удалось уничтожить 10 вражеских разведывательных БПЛА и 6 ударных, разных типов.

За сутки Россия нанесла 4 ракетных и 64 авиационных удара по Украине

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

На фронте произошло более 40 боевых столкновений: ситуация по направлениям

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию – на ее полигонах продолжается подготовка подразделений врага.

На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харьков, применив 3 ракеты типа С-300. Также нанес авиационные удары в районах Середина-Буда Сумской области и Огирево и Гатище Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Старые Вирки, Атинское, Волфине, Ободы, Яструбино, Кондратовка, Мирополье, Краснополье, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотницкий Козачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Вовчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток  артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Кутьковка, Дворична, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невского на Луганщине и Спорного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ вела наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имела.

Нанесен ракетный удар по жилому кварталу населенного пункта Комышеваха, разрушены жилые дома. Также нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.

Ориентировочные потери окупантов за прошедшие сутки только на этом направлении составили около 70 убитыми и более 100 ранеными. Также были уничтожены 17 единиц вражеской техники.

В то же время враг нанес авиационные удары по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гострое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времивка Донецкой области. В то же время, на указанном направлении, нашими воинами сбит вражеский вертолет Ка-52.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают вести оборонные действия.

Нанесли авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Козацкое, Никольское, Молодежное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

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Убитые русские
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