ВСУ за сутки ликвидировали 780 российских оккупантов и 15 танков
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 77 950 человек убитыми, 2801 танк и 278 самолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили:
личного состава – около 77 950 человек (+780 за сутки) ликвидировано
танков ‒ 2801 (+15 единиц)
боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12)
артиллерийских систем – 1802 (+11)
РСЗО – 393 (+2)
средств ПВО ‒ 205 (+2)
самолетов – 278 (+0)
вертолетов – 260 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7)
крылатых ракет ‒ 399 (+0)
кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11)
специальной техники ‒ 159 (+0)
- По состоянию на 8 ноября РФ потеряла 77 170 военных , 2786 танков, 5654 ББМ и 278 самолетов.
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