ВСУ за сутки ликвидировали 780 российских оккупантов и 15 танков

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили:

личного состава – около 77 950 человек (+780 за сутки) ликвидировано

танков ‒ 2801 (+15 единиц)

боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12)

артиллерийских систем – 1802 (+11)

РСЗО – 393 (+2)

средств ПВО ‒ 205 (+2)

самолетов – 278 (+0)

вертолетов – 260 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7)

крылатых ракет ‒ 399 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11)

специальной техники ‒ 159 (+0)

По состоянию на 8 ноября РФ потеряла 77 170 военных , 2786 танков, 5654 ББМ и 278 самолетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb