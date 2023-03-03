В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 151,3 военных, 3405 танков, 2061 дрон, 301 самолет и 289 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года армия РФ потеряла:
- личного состава – около 151 370 (+765) человек,
- танков ‒ 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2402 (+4) ед,
- РСЗО – 484 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 301 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Окончательные потери противника уточняются.
- Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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