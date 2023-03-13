Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года РФ потеряла на войне с Украиной:

личного состава – около 159 800 (+710)

танков – 3474 (+8)

боевых бронированных машин – 6774 (+5)

артиллерийских систем – 2503 (+16)

РСЗО / MLRS – 493 (+0)

средств ПВО – 259 (+0)

самолетов – 304 (+0)

вертолетов – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1)

крылатых ракет – 907 (+0)

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6)

специальной техники – 251 (+9)

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.