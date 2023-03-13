ВСУ за сутки ликвидировали 710 российских военных, восемь танков и дрон
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 159,8 тысячи окупантов, 3474 танка, 2109 беспилотников и 6774 бронемашины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года РФ потеряла на войне с Украиной:
- личного состава – около 159 800 (+710)
- танков – 3474 (+8)
- боевых бронированных машин – 6774 (+5)
- артиллерийских систем – 2503 (+16)
- РСЗО / MLRS – 493 (+0)
- средств ПВО – 259 (+0)
- самолетов – 304 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1)
- крылатых ракет – 907 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6)
- специальной техники – 251 (+9)
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.
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