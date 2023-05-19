ВСУ за сутки ликвидировали 660 военных РФ, уничтожены 12 артсистем и 21 крылатая ракета
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 201 760 военных погибшими, 1011 крылатых ракет и 3210 артиллерийских систем
Об этом 19 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 201760 (+660 в сутки)
- танков ‒ 3 777 (+4 в сутки)
- боевых бронированных машин ‒ 7 377 (+4 в сутки)
- артиллерийских систем – 3210 (+12 в сутки)
- РСЗО – 564 (+1 в сутки)
- средств ПВО ‒ 319 (+1 в сутки)
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 769 (+10 в сутки)
- крылатых ракет ‒ 1011 (+21 в сутки)
- кораблей/катеров ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10 в сутки)
- специальной техники – 419 (+1 в сутки)
Данные уточняются.
- 18 мая стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 201100 военных погибшими, 2759 БПЛА оперативно-тактического уровня и 318 средств ПВО.
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