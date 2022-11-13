ВСУ за сутки ликвидировали 650 российских оккупантов, - Генштаб
В Украине с начала полномасштабного вторжения уничтожено 80 860 российских оккупантов, 650 - за последние сутки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 ноября ориентировочно составили:
личного состава - 80860 человек (+650 в сутки) ликвидировано
танков ‒ 2840 единиц (+2)
боевых бронированных машин - 5742 (+12)
артиллерийских систем – 1837 (+8)
РСЗО – 393 (+0)
средства ПВО ‒ 206 (+1)
самолетов – 278
вертолетов – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1)
крылатые ракеты ‒ 399 (+0)
корабли /катера ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16)
специальная техника – 160 (+0).
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