Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 ноября ориентировочно составили:

личного состава - 80860 человек (+650 в сутки) ликвидировано

танков ‒ 2840 единиц (+2)

боевых бронированных машин - 5742 (+12)

артиллерийских систем – 1837 (+8)

РСЗО – 393 (+0)

средства ПВО ‒ 206 (+1)

самолетов – 278

вертолетов – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1)

крылатые ракеты ‒ 399 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16)

специальная техника – 160 (+0).

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