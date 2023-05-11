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ВСУ за сутки ликвидировали 610 российских военных, 12 бронемашин и 14 артсистем

11 мая, 2023 четверг
08:02
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 196 920 солдат, 3740 танков и 2627 беспилотников

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 196 920 (+610) человек
  • танков ‒ 3740 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 7287 (+12)
  • артиллерийских систем – 3053 (+14)
  • РСЗО – 557 (+2)
  • средств ПВО ‒ 310 (+2)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3)
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10)
  • специальной техники ‒ 391 (+2)

Окончательные данные уточняются.

Украинские воины 10 мая отразили 39 атак, а также поразили станцию РЭБ, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и ЗРК россиян.

Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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