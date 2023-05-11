ВСУ за сутки ликвидировали 610 российских военных, 12 бронемашин и 14 артсистем
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 196 920 солдат, 3740 танков и 2627 беспилотников
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 196 920 (+610) человек
- танков ‒ 3740 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7287 (+12)
- артиллерийских систем – 3053 (+14)
- РСЗО – 557 (+2)
- средств ПВО ‒ 310 (+2)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2627 (+3)
- крылатых ракет ‒ 970 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5984 (+10)
- специальной техники ‒ 391 (+2)
Окончательные данные уточняются.
Украинские воины 10 мая отразили 39 атак, а также поразили станцию РЭБ, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и ЗРК россиян.
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