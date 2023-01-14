Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 января 2023 года ориентировочно составили:

личного состава 114660 (+530 в сутки) лиц ликвидировано

танков ‒ 3104 (+6) единиц

боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6)

артиллерийских систем – 2090 (+4)

РСЗО – 437 (+0)

средства ПВО ‒ 219 (+1)

самолетов – 286 (+0)

вертолетов – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2)

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли /катера ‒ 17 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13)

специальная техника ‒ 186 (+2)

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