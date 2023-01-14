ВСУ за сутки ликвидировали 530 российских военных и 6 танков, - Генштаб
За минувшие сутки, 13 января, россияне потеряли в Украине 530 военных погибшими и шесть танков
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 января 2023 года ориентировочно составили:
личного состава 114660 (+530 в сутки) лиц ликвидировано
танков ‒ 3104 (+6) единиц
боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6)
артиллерийских систем – 2090 (+4)
РСЗО – 437 (+0)
средства ПВО ‒ 219 (+1)
самолетов – 286 (+0)
вертолетов – 276 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867 (+2)
крылатые ракеты ‒ 723 (+0)
корабли /катера ‒ 17 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13)
специальная техника ‒ 186 (+2)
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