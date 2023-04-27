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ВСУ за сутки ликвидировали 510 российских военных, 21 дрон, 16 бронемашин и два танка
Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине более 188,9 тыс. военнослужащих, 7178 бронемашин, 3694 танка, 2461 беспилотник
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 188 920 (+510) военных
- танков – 3694 (+2)
- боевых бронированных машин – 7178 (+16)
- артиллерийских систем – 2887 (+10)
- РСЗО – 542 (+3)
- средств ПВО – 293 (+1)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5805 (+13)
- специальной техники – 352 (+0).
Окончательные данные уточняются.
- В среду 26 апреля украинским пограничникам-минометчикам удалось ликвидировать группу российских террористов в пригородной застройке Бахмута.
- Украинские морпехи уничтожили за день 19 россиян.
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