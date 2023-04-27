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ВСУ за сутки ликвидировали 510 российских военных, 21 дрон, 16 бронемашин и два танка

27 апреля, 2023 четверг
08:09
Война с Россией

Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине более 188,9 тыс. военнослужащих, 7178 бронемашин, 3694 танка, 2461 беспилотник

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2023 года РФ потеряла в Украине:

  • личного состава – около 188 920 (+510) военных
  • танков – 3694 (+2)
  • боевых бронированных машин – 7178 (+16)
  • артиллерийских систем – 2887 (+10)
  • РСЗО – 542 (+3)
  • средств ПВО – 293 (+1)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21)
  • крылатых ракет – 911 (+0)
  • кораблей/катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5805 (+13) 
  • специальной техники – 352 (+0).

Окончательные данные уточняются.

  • В среду 26 апреля украинским пограничникам-минометчикам удалось ликвидировать группу российских террористов в пригородной застройке Бахмута.
  • Украинские морпехи уничтожили за день 19 россиян.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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