ВСУ за сутки ликвидировали 230 оккупантов, 8 танков и 1 вертолет
С начала полномасштабного вторжения РФ, ВСУ уничтожили 54 480 российских военных, 2210 танков и 2017 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 сентября ориентировочно составили:
личного состава 54480 (+230) человек ликвидировано
танков ‒ 2210 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4718 (+17) ед,
артиллерийских систем – 1309 (+3) ед,
РСЗО – 312 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
самолетов – 251 (+0) ед,
вертолетов – 217 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7),
крылатые ракеты ‒ 238 (+2),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,
специальная техника – 122 (+1).
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