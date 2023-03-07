ВСУ за сутки ликвидировали 1060 российских военных, самолет и 9 беспилотников
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 154,8 тыс. военных, 3432 танка, 2095 дронов, 303 самолета, 289 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 7 марта 2023 года армия РФ потеряла:
- личного состава – около 154830 (+1060) человек
- танков ‒ 3432 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 6714 (+11)
- артиллерийских систем – 2456 (+23)
- РСЗО – 488 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 253 (+3)
- самолетов – 303 (+1)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16)
- специальной техники ‒ 236 (+2)
Окончательные потери противника уточняются.
6 марта сообщалось, что по оценкам разведки НАТО Россия, пытаясь захватить Бахмут Донецкой области, потеряла в 5 раз больше военнослужащих, чем Украина, обороняя город.
А 7 марта Генштаб отчитывался о том, что россияне пытаются прорвать оборону в двух направлениях, а ВСУ отбили более 140 атак и сбили Су-25.
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