Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 7 марта 2023 года армия РФ потеряла:

личного состава – около 154830 (+1060) человек

танков ‒ 3432 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 6714 (+11)

артиллерийских систем – 2456 (+23)

РСЗО – 488 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 253 (+3)

самолетов – 303 (+1)

вертолетов – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9)

крылатых ракет ‒ 873 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16)

специальной техники ‒ 236 (+2)

Окончательные потери противника уточняются.

6 марта сообщалось, что по оценкам разведки НАТО Россия, пытаясь захватить Бахмут Донецкой области, потеряла в 5 раз больше военнослужащих, чем Украина, обороняя город.

А 7 марта Генштаб отчитывался о том, что россияне пытаются прорвать оборону в двух направлениях, а ВСУ отбили более 140 атак и сбили Су-25.