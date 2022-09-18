ВСУ за сутки более 40 раз ударили по оккупантам: поразили живую силу, опорные пункты и понтонные переправы, - Генштаб
ВСУ 18 сентября 20 раз били по оккупантам из авиации и более 20 - из артиллерии и ракетами, попали в опорные пункты, понтонные переправы, сбили дрон
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
В течение суток Силы обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
Украинская авиация нанесла по россиянам 20 ударов: подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Также ПВО сбила вражеский беспилотник.
Ракетные войска и артиллерия ударили по более чем 20 объектам оккупантов, в том числе по пунктам управления и 9 опорным и районам сосредоточения личного состава и военной техники. Кроме того, украинские войска поразили российские объекты ПВО и понтонные переправы.
Общие потери захватчиков уточняются.
- 18 сентября нанесли 3 ракетных, 11 авиаударов и более 40 раз били из реактивных систем залпового огня по более чем 20 населенным пунктам Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное