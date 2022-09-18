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ВСУ за сутки более 40 раз ударили по оккупантам: поразили живую силу, опорные пункты и понтонные переправы, - Генштаб

18 сентября, 2022 воскресенье
21:37
война с Россией

ВСУ 18 сентября 20 раз били по оккупантам из авиации и более 20 - из артиллерии и ракетами, попали в опорные пункты, понтонные переправы, сбили дрон

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В течение суток Силы обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Украинская авиация нанесла по россиянам 20 ударов: подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Также ПВО сбила вражеский беспилотник.

Ракетные войска и артиллерия ударили по более чем 20 объектам оккупантов, в том числе по пунктам управления и 9 опорным и районам сосредоточения личного состава и военной техники. Кроме того, украинские войска поразили российские объекты ПВО и понтонные переправы.

Общие потери захватчиков уточняются.

  • 18 сентября нанесли 3 ракетных, 11 авиаударов и более 40 раз били из реактивных систем залпового огня по более чем 20 населенным пунктам Украины.

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