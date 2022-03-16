ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 3 вражеских самолета, 2 крылатые ракеты и контратаковали на ряде направлений, оккупанты продолжили бомбить инфраструктуру и жилые районы
Во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили три российских самолета, один вертолет, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.
"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.
Кроме того, авиация Воздушных сил совершила 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск кафиров.
Захватчики продолжили уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые районы.
"Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов. Противник продолжает нести потери на отступающих на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны", - сообщает Генштаб ВСУ.
В то же время в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки военная ситуация существенно не изменилась.
"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление", - сообщает Генштаб ВСУ.
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