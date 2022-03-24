ВСУ за прошедшие сутки сбили 7 российских самолетов, 2 крылатые ракеты и вертолет
В среду, 23 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили 11 российских воздушных целей
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
В числе сбитых украинскими военными целей – 7 российских самолетов, вертолет, беспилотник и 2 крылатые ракеты.
"23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 1 БПЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.
- Напомним, 24 февраля до 23 марта Россия потеряла в войне против Украины около 15800 военных, 530 танков, 1597 бронемашин, 1033 единиц автотехники, 280 систем артиллерии, 124 вертолета, 108 самолетов, 82 РСЗО катера и 72 цистерны с горюче-смазочными материалами.
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