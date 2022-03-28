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ВСУ за прошедшие сутки сбили 4 российских самолета, 2 крылатые ракеты и вертолет

28 мартa, 2022 понедельник
09:40
война с Россией

В воскресенье, 27 марта, украинские военные уничтожили 9 российских воздушных военных объектов

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"27 марта 2022 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 9 воздушных целей российских оккупантов: 4 самолета; 1 вертолет; 2 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.


В то же время, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Facebook об уничтожении ракеты над Одесщиной.

"Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одесщиной. Врагу - ад! Благодаря воздушному командованию "Юг"!" – написал Братчук.

Также Братчук со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ рассказал подробности об уничтожении других российских воздушных объектов.

"Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине - вертолет и БпЛА рашистов. Обострение обстановки началось ближе к 22 часам "Все стране заревели воздушные тревоги! Массированный авианалет российские кафиры совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета. По ряду объектов инфраструктуры Украины кафиры нанесли удары крылатыми ракетами, две - сбиты противовоздушной обороной", - написал Братчук.
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