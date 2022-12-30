ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах 11 городов и сел и поразили 17 мест скопления врага

Об этом в утренней сводке 30 декабря передает Генштаб ВСУ.

Враг пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

ВСУ наносит удары по пунктам управления, складам, вооружению и технике врага

В течение предыдущих суток, 29 декабря, авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов рашистов.

Оккупанты совершили по Украине авиационные и ракетные удары

За прошедшие сутки рашисты нанесли 85 ракетных и 35 авиаударов, а также били из реактивных систем залпового огня - 63 обстрела зафиксированы.

"Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - пишут в пресс-службе.

Армия РФ гатила по мирным городам по авиации, танкам и ствольной артиллерии

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная, признаков формирования наступательных группировок врага ВСУ не обнаружили.

На Северском и Слобожанском направлениях били из артиллерии вблизи Леоновки - Черниговской области; Павловки – на Сумщине; Глубокого, Зеленого, Тернового, Старицы, Волчанская, Бочкового и Чугуновки на Харьковщине. Вблизи Великой Писаревки Сумской области российские оккупанты привлекли армейскую авиацию.

На Купянском и Лиманском направлениях горячо было в районах 17 населенных пунктов: Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва на Луганщине и Торское в Донецкой области. Захватчики нанесли удар авиацией вблизи Дибровы.

На Бахмутском направлении РФ обстреляла районы 20 населенных пунктов: Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Также возле Курдюмовки, Майорска и Железного рашиста использовали ударные дроны.

На Авдеевском направлении противник ударил вблизи Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары нанес недалеко от Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском направлении оккупанты били поблизости Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области - из танков и ствольной артиллерии. Также авиационный удар нанесли в районе Никольского.

В Запорожском и Херсонском направлениях под огонь захватчиков попали более 25 населенных пунктов: Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав на Херсонщине.

Также вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация работала вблизи Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки – Херсонской.

В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.

Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.

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