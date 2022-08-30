Об этом сообщает Институт изучения войны .

В ISW обращают внимание, что российские и западные источники утверждали, что за первые сутки контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили пять населенных пунктов.

В частности, по данным американского телеканала CNN, ВСУ освободили Правдино (в 34 км северо-западнее Херсона), Новодмитровку и Томину Балку (оба примерно в 23 км западнее Херсона). Источник CNN также заявил, что украинские войска отбили Архангельское на восточном берегу реки Ингулец, к югу от границ Херсонской и Днепропетровской областей.

ISW подчеркивает, что не может проверить данные CNN. Также американские эксперты обращают внимание, что в ВСУ на момент публикации не сообщали об увольнении ни одного населенного пункта.

Однако украинский официальный отчет об уходе 109-го полка, действующий на северо-западе Херсонской области, может свидетельствовать о том, что украинцы переправились через Ингулец в Архангельское.

Также в ISW отметили, что несколько российских военных блоггеров сообщили, что украинские войска продвинулись в 6 км от своего плацдарма над рекой Ингулец.

29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.

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