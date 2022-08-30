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ВСУ за первые сутки контрнаступления в Херсонской области могли освободить пять населенных пунктов, - ISW

30 августа, 2022 вторник
07:17
война с Россией

По неофициальным данным Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области освободили пять населенных пунктов

Об этом сообщает Институт изучения войны .

В ISW обращают внимание, что российские и западные источники утверждали, что за первые сутки контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили пять населенных пунктов.

В частности, по данным американского телеканала CNN, ВСУ освободили Правдино (в 34 км северо-западнее Херсона), Новодмитровку и Томину Балку (оба примерно в 23 км западнее Херсона). Источник CNN также заявил, что украинские войска отбили Архангельское на восточном берегу реки Ингулец, к югу от границ Херсонской и Днепропетровской областей.

ISW подчеркивает, что не может проверить данные CNN. Также американские эксперты обращают внимание, что в ВСУ на момент публикации не сообщали об увольнении ни одного населенного пункта.

Однако украинский официальный отчет об уходе 109-го полка, действующий на северо-западе Херсонской области, может свидетельствовать о том, что украинцы переправились через Ингулец в Архангельское.

Также в ISW отметили, что несколько российских военных блоггеров сообщили, что украинские войска продвинулись в 6 км от своего плацдарма над рекой Ингулец.

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