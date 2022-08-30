ВСУ за первые сутки контрнаступления в Херсонской области могли освободить пять населенных пунктов, - ISW
По неофициальным данным Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области освободили пять населенных пунктов
Об этом сообщает Институт изучения войны .
В ISW обращают внимание, что российские и западные источники утверждали, что за первые сутки контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили пять населенных пунктов.
В частности, по данным американского телеканала CNN, ВСУ освободили Правдино (в 34 км северо-западнее Херсона), Новодмитровку и Томину Балку (оба примерно в 23 км западнее Херсона). Источник CNN также заявил, что украинские войска отбили Архангельское на восточном берегу реки Ингулец, к югу от границ Херсонской и Днепропетровской областей.
ISW подчеркивает, что не может проверить данные CNN. Также американские эксперты обращают внимание, что в ВСУ на момент публикации не сообщали об увольнении ни одного населенного пункта.
Однако украинский официальный отчет об уходе 109-го полка, действующий на северо-западе Херсонской области, может свидетельствовать о том, что украинцы переправились через Ингулец в Архангельское.
Также в ISW отметили, что несколько российских военных блоггеров сообщили, что украинские войска продвинулись в 6 км от своего плацдарма над рекой Ингулец.
- 29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
- Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное