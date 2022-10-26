ВСУ за ночь выполнили более 150 огневых задач, - ОК "Юг"
На Юге ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли около 150 огневых поражений по российским оккупантам на территории нашей страны
Об этом информирует оперативное командование "Юг".
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили более 150 огневых задач. Потери противника разведываются", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции и оказывать огневое воздействаие на позиции российских оккупантов и объекты логистики. Тем временем армия РФ главные усилия сосредотачивает на ведении активной обороны и попытках удержать занятые рубежи.
"В полночь враг атаковал Никополь и Красногригорьевскую громаду, ударил реактивными снарядами системы залпового огня "Град". Разрушены здания, повреждена линия электропередач. Люди не пострадали", - сообщают в пресс-службе.
Над Никопольщиной ПВО уничтожила дрон-камикадзе врага.
Также ночью по Широковской громаде Николаевской области россияне ударили из артиллерии и реактивных систем залпового огня. По данным ОК "Юг", вражеские боеприпасы "вспахали" сельскохозяйственные площади за пределами населенного пункта.
- В Луганской области 25 октября ВСУ уничтожили более 20 россиян, пять их грузовиков с боекомплектом и склад с боеприпасами.
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