Об этом информирует оперативное командование "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили более 150 огневых задач. Потери противника разведываются", - говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции и оказывать огневое воздействаие на позиции российских оккупантов и объекты логистики. Тем временем армия РФ главные усилия сосредотачивает на ведении активной обороны и попытках удержать занятые рубежи.

"В полночь враг атаковал Никополь и Красногригорьевскую громаду, ударил реактивными снарядами системы залпового огня "Град". Разрушены здания, повреждена линия электропередач. Люди не пострадали", - сообщают в пресс-службе.

Над Никопольщиной ПВО уничтожила дрон-камикадзе врага.

Также ночью по Широковской громаде Николаевской области россияне ударили из артиллерии и реактивных систем залпового огня. По данным ОК "Юг", вражеские боеприпасы "вспахали" сельскохозяйственные площади за пределами населенного пункта.

В Луганской области 25 октября ВСУ уничтожили более 20 россиян, пять их грузовиков с боекомплектом и склад с боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb