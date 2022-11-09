Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

По состоянию на утро 9 ноября ситуация на юге по-прежнему сложная, но находится под контролем Сил обороны. За ночь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ на этом направлении выполнили около 130 огневых задач, в том числе по местам сосредоточения лкупантов и их техники. Потери врага пока доразведываются.

"Противник пытается держать оборону, на занятых рубежах, а также готовит позиции для отступления", - акцентируют в ОК "Юг". Однако говорят и о том, что захватчики не прекращают бить по прилегающим к линии фронта территориям и тыловым районам. В частности, в Никопольском районе от оккупантов снова пострадали две громады - Мировская и Марганецкая. Повреждены частные дома и частное предприятие. Но обошлось без жертв.

В ОК "Юг" не видят признаков подготовки наступления из Приднестровья

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb