ВСУ за ночь 130 раз ударили по позициям врага на юге страны, - ОК "Юг"
В ночь на 9 ноября на юге страны ВСУ выполнили 130 огневых задач по врагам
Об этом сообщает оперативное командование "Юг"
По состоянию на утро 9 ноября ситуация на юге по-прежнему сложная, но находится под контролем Сил обороны. За ночь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ на этом направлении выполнили около 130 огневых задач, в том числе по местам сосредоточения лкупантов и их техники. Потери врага пока доразведываются.
"Противник пытается держать оборону, на занятых рубежах, а также готовит позиции для отступления", - акцентируют в ОК "Юг". Однако говорят и о том, что захватчики не прекращают бить по прилегающим к линии фронта территориям и тыловым районам. В частности, в Никопольском районе от оккупантов снова пострадали две громады - Мировская и Марганецкая. Повреждены частные дома и частное предприятие. Но обошлось без жертв.
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