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ВСУ за несколько дней освободили более 1 тыс. кв км территории и взяли под контроль 30 населенных пунктов, - Генштаб

10 сентября, 2022 суббота
07:22
война с Россией

За последние дни ВСУ освободили более 1 тыс. кв км украинской территории, взяли под контроль 30 населенных пунктов и вклинились в оборону противника на 50 км

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .

В Генштабе ВСУ отметили, что за последние дни, более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области .

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение 18 пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более 20 складам с боеприпасами и ГСМ.

Между тем, на освобожденных территориях, деоккупированные общины возвращаются к жизни. Производится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена работа Нацполиции. Полиция фиксирует многочисленные преступления противника на украинской земле, готова противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушены дома мирных граждан и груды металлолома.

В целом противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

В других направлениях российские окупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии: на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщ; на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное; на Краматорском направлении - у Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка; на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опросное, Водяное, Карловка и Первомайское; на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времовка; в Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривне, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии столкновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БПЛА – зафиксировано 36 вылетов.

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

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