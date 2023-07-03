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ВСУ за неделю уничтожили 22 российских ЗРК и 19 складов боеприпасов

3 июля, 2023 понедельник
17:37
Война с Россией

Силы обороны Украины за прошлую неделю уничтожили более двух десятков российских зенитных ракетных комплексов и 19 складов боеприпасов

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут", – написала она.

По ее данным, за 7 дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 ЗРК, 19 складов боеприпасов, 7 командных пунктов.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", - отметила Маляр.

  • Генштаб в утренней сводке 3 июля сообщил, что ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет, 16 БПЛА и 600 оккупантов.
Новости
Украина
Анна Маляр
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