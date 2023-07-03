Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут", – написала она.

По ее данным, за 7 дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 ЗРК, 19 складов боеприпасов, 7 командных пунктов.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", - отметила Маляр.