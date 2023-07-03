ВСУ за неделю уничтожили 22 российских ЗРК и 19 складов боеприпасов
Силы обороны Украины за прошлую неделю уничтожили более двух десятков российских зенитных ракетных комплексов и 19 складов боеприпасов
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут", – написала она.
По ее данным, за 7 дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 ЗРК, 19 складов боеприпасов, 7 командных пунктов.
"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", - отметила Маляр.
- Генштаб в утренней сводке 3 июля сообщил, что ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет, 16 БПЛА и 600 оккупантов.
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