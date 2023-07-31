Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

За прошедшую неделю на этих направлениях между украинскими и российскими войсками произошло более 170 боев. За этот период Силы обороны уволили почти 15 кв. км.

На освобожденных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Продвижение на Бахмутском направлении

Как отметила заместитель министра обороны, на этом направлении россияне в течение недели всеми силами пытались остановить наступление ВСУ. Однако наши защитники постепенно продвигались.

Маляр отметила, что за неделю Силы обороны уволили еще 2 кв.км украинских территорий. Поэтому общая освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв. км.

ВСУ закрепляются на юге

Так, в Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции.



На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области украинские военные имели успех, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

На юге за неделю освобождена площадь 12,6 кв. км. Всего с начала контрнаступления Украины освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км.