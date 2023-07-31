Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении

ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении

31 июля, 2023 понедельник
09:04
Война с Россией

В общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

За прошедшую неделю на этих направлениях между украинскими и российскими войсками произошло более 170 боев. За этот период Силы обороны уволили почти 15 кв. км.

На освобожденных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Продвижение на Бахмутском направлении

Как отметила заместитель министра обороны, на этом направлении россияне в течение недели всеми силами пытались остановить наступление ВСУ. Однако наши защитники постепенно продвигались.

Маляр отметила, что за неделю Силы обороны уволили еще 2 кв.км украинских территорий. Поэтому общая освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв. км.

ВСУ закрепляются на юге

Так, в Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области украинские военные имели успех, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

На юге за неделю освобождена площадь 12,6 кв. км. Всего с начала контрнаступления Украины освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км.

  • 31 июля Генштаб ВСУ сообщал , что Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 246 190 солдат. В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 6 танков, 21 артиллерийскую систему и 6 БПЛА.
Украина
Россия
военные силы Украины
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
29 июля, 2023 суббота
После мятежа Пригожина в России установилось двоевластие, которое может привести к мафиозной войне, - Пионтковский
Леся Гасиджак
29 июля, 2023 суббота
"Сознательно превышает свою потребность в еде". Депутат Безуглая объяснила, почему против Леси Гасиджак во главе Музея Голодомора
ЗСУ дрон
30 июля, 2023 воскресенье
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.05
    Покупка 37.05
    Продажа 37.8
  • EUR
    Покупка 41.02
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
31 июля
08:37
Обновлено
РФ за сутки войны в Украине потеряла 490 военных, 6 танков и 21 артсистему
08:37
Обновлено
В Грузии задержаны участники акции, протестовавшие против появления российского лайнера в порту Батуми
08:27
Эксклюзив
Гуменюк: На юго-восточном направлении враг активизировал стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам
08:10
Обновлено
РФ ударила по Харькову ракетами C-300, пострадал один человек
08:06
Российская армия ночью семь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине
08:01
OPINION
Российский зомбиленд – абсолютное зло
07:57
Китай успешно опробовал двигатель кораблей, исследующих глубокий космос
07:49
В МИД России назвали условие выведения тактического ядерного оружия из Беларуси
07:27
В американском штате Индиана произошла стрельба на вечеринке: один человек погиб, 19 ранены
06:48
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
06:44
США и Австралия планируют создать общий разведывательный центр
06:32
В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост
05:59
На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный
00:52
Власти Чехии заморозили активы российского олигарха Евтушенкова
00:09
На оккупированных территориях собираются легализовать преступления, если они были "в интересах России"
00:00
В Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину
2023, воскресенье
30 июля
23:45
Евгений Коновалец
Этот день в истории: Коновалец основал Украинскую Военную Организацию (УВО), Валуевским циркуляром запрещался выпуск украиноязычных учебников
23:29
Армия РФ за сутки обстреляла 22 населенных пункта Сумщины: раненый человек
23:11
В Саудовской Аравии будет обсуждаться украинская Формула мира, - Офис президента
23:00
Эксклюзив
Мы должны повсюду обдумывать ответ на угрозу со стороны оси Россия - Китай, – экс-советник президента США Болтон
22:59
Эксклюзив
Великобритания будет оказывать Украине всю возможную поддержку, - вицеспикер парламента Сэр Роджер Гейл
22:43
На Полтавщине автобус столкнулся с автомобилем: 2 погибших, 11 пострадавших
22:25
Возле Таганрога в РФ упал беспилотник: поврежден дом и авто
22:14
Обновлено
Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области: есть погибший и раненые
22:06
В Киеве водитель Cadillac "подрезал" карету скорой, которая экстренно доставляла в больницу 2-летнего ребенка
22:02
Обновлено
УПЛ: Результаты всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
22:00
Эксклюзив
Болтон: Те, кто призывает Украину к переговорам с РФ, заботятся о собственных интересах
21:59
Эксклюзив
Из четырех автополос Керченского моста работает только одна, - эксречник Генштаба ВСУ Селезнев
21:45
В Феодосии за попытку поджечь российский военкомат задержали учительницу литературы, - СМИ
21:40
Способны преодолевать 800 км, несут 300 кг боезаряда: на CNN впервые показали украинские боевые морские дроны
21:30
Эксклюзив
"Украину оставили в серой зоне": Болтон о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
21:25
В видеоигре Minecraft нашли российскую пропаганду, – NYT
21:02
Афганистан
"Моральное развращение": в афганской провинции местные власти сожгли конфискованные музыкальные инструменты
21:00
Интервью
Джон Болтон: Путин хочет восстановить Российскую империю
20:50
В Пакистане произошел взрыв во время митинга: по меньшей мере 40 погибших и 200 раненых
20:30
Эксклюзив
У США уменьшилась оборонная база, но ресурсы для помощи Украине есть, - посол Болтон
20:25
На фото Владимир Зеленский во время участников Копенгагенского демократического саммита
Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности уже на следующей неделе, - Ермак
20:21
В Британии тренируется группа украинских военных, которая планирует отвоевать Крым к Рождеству, - СМИ
20:11
В Днепре возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ
20:01
OPINION
Наши "скелеты в шкафу"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV