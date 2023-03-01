ВСУ за минувшие сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Согласно информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди. Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

Обстрелы регионов Украины

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелеча, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатко, Тихое.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Временного Яра и Белой Горы. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Орехово-Василевке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Курдюмовке, Озаряновке, Майорску и Железному Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения кафиров, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ, склад боеприпасов.