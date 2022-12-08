ВСУ за месяц получили 7 образцов беспилотников украинского производства. До конца года могут одобрить еще 19 заявок
ВСУ за 30 дней получили 7 образцов беспилотников украинского производства. До конца года Минобороны Украины планирует одобрить еще 19 заявок
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.
"За последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства", - написал он и уточнил, что ранее армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год, ведь процедура одобрения заявок занимала 1,5-2 года.
По словам министра, сейчас процедура очень быстрая. Главное – чтобы изделие имело технические характеристики, необходимые для армии.
"Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ - ставить их в штат" , – отметил Резников.
"В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", - подчеркнул глава Минобороны.
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