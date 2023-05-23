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ВСУ за день уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли 14 авиаударов, из которых 3 — по ЗРК врага, — Генштаб

23 мая, 2023 вторник
19:11
Война с Россией

За день, 23 мая, ВСУ уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 14 авиаударов, из которых 3 пришлись по ЗРК врага

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Оккупанты сделали из Беловодской центральной районной больницы военный госпиталь

"Беловодскую центральную районную больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Враг нанес 25 авиаударов и совершил 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Гудово, Волковка, Новониколаевка и Великая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мореховец, Липцы, Нескучное, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки Харьковской области.
  • На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы были, в частности, по Невскому и Белогоровке Луганской области и Торскому и Спорному Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромово. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Совершил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Курахово и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львово, Антоновку, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал среднестатистический показатель ежедневных потерь российских войск в районе Бахмута, которых там воюет более 40 тысяч.

военные силы Украины
оккупированные территории
Марьинка
Бахмут
потери окуппантов
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