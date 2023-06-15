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ВСУ за день уничтожили 20 "шахедов", вражеский ЗРК С-300 и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

15 июня, 2023 четверг
19:02
Война с Россией

В четверг, 15 июня, ВСУ уничтожили 20 вражеских "шахедов" и дрон "Орлан-10". В свою очередь авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам скопления противника

Об этом пишет Генштаб.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район сосредоточения личного состава противника, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В течение дня россияне нанесли более 40 авиаударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО

Также враг нанес 5 ударов крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и Х-59.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура Херсонской области.

На четырех основных направлениях фронта произошло 26 боевых столкновений за сутки

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по Янжуловке и Галагановке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Будивельное, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Бочково, Бударки,
  • На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисливка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Выимки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Райгородка Луганской области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмахивка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполивка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Пивничного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюкивка, Орехово-Василивка, Часов Яр, Калинивка, Ивановское, Озарянивка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Катериновка и Пивденное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненьке, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желане Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Враг нанес авиационные удары возле населенных пунктов Новомихайловка, Большая Новоселка, Малиновка, Малая Токмачка и Благодатное Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Максимильяновки, Победы и Катериновки Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтарское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Козацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Червоное, Затишье, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоривка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Козацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаривка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что Вооруженные Силы Украины имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, вблизи Бахмута, на Бердянском и Мариупольском - идут бои.

военные силы Украины
Марьинка
Бахмут
потери окуппантов
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