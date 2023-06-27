ВСУ за день поразили 6 ЗРК и 4 района сосредоточения врага, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Также авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники окупантов.

В оккупационный госпиталь в Новомихайловке на Херсонщине привезли 50 раненых россиян

"Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, расположенное в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что противник переоборудовал общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области под еще один военный госпиталь. Отмечается постоянный подвоз раненых захватчиков.

Противник за день нанес 20 авиаударов и совершил 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Кроме того, в течение суток российские оккупанты ударили крылатой ракетой Х-22 по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и десятков частных жилых домов.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток там произошло более 10 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Заречье, Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Козача Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Заречье, Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Козача Лопань и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенным пунктам. В частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенным пунктам. В частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского.

противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. В частности, под огонь попали Васюкивка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озарянивка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Обстреляны, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Обстреляны, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Ильинка и Победа Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Ильинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ривнопиль. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Катериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ривнопиль. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Катериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Пострадали Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Чаривное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаривка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

1-й механизированный батальон 28-й ОМБр разгромил в районе Курдюмовки Донецкой области российский батальон и пробил оборону, в результате чего было ликвидировано 35 врагов, несколько сдались в плен.