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ВСУ за день поразили 17 артподразделений россиян, на направлениях основных усилий врага произошло 35 боестолкновений, - Генштаб

20 июня, 2023 вторник
19:59
Война с Россией

В течение суток, 20 июня, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 17 артподразделений, средство ПВО и еще один важный объект противника. На направлениях основных усилий врага произошло 35 боестолкновений

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Кроме того, были поражены 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 станции РЭБ.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его ЗРК. Также украинскими воинами были уничтожены 3 разведывательных БПЛА.

На Запорожье оккупанты обустроили дополнительные блокпосты и пункты фильтрации.

Генштаб рассказывает, что выезжающее с временно оккупированного юга Украины гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтрации у граждан тщательно проверяют вещи и документы, а также снимают отпечатки пальцев.

За день враг нанес по территории Украины 72 авиаудара и совершил 36 обстрелов из РСЗО

Также, по уточненной информации, российские оккупанты нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БПЛА типа "Шахед", 7 ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами украинской ПВО было уничтожено 32 "шахеда".

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.
  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия на направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.
  • На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и города Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевое, Времевка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской.

Кроме того, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире Еспресо сообщила, что за минувшие сутки российские оккупационные войска более 20 раз обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов 5 гражданских людей пострадали, ни один человек не погиб. Больше всего пострадали от обстрелов город Торецк и Часов Яр.

  • Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил , что на Купянском направлении Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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