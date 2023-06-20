Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Кроме того, были поражены 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 станции РЭБ.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по его ЗРК. Также украинскими воинами были уничтожены 3 разведывательных БПЛА.

На Запорожье оккупанты обустроили дополнительные блокпосты и пункты фильтрации.

Генштаб рассказывает, что выезжающее с временно оккупированного юга Украины гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтрации у граждан тщательно проверяют вещи и документы, а также снимают отпечатки пальцев.

За день враг нанес по территории Украины 72 авиаудара и совершил 36 обстрелов из РСЗО

Также, по уточненной информации, российские оккупанты нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БПЛА типа "Шахед", 7 ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами украинской ПВО было уничтожено 32 "шахеда".

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия на направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

враг проводил наступательные действия на направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и города Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевое, Времевка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской.

Кроме того, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире Еспресо сообщила, что за минувшие сутки российские оккупационные войска более 20 раз обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов 5 гражданских людей пострадали, ни один человек не погиб. Больше всего пострадали от обстрелов город Торецк и Часов Яр.