Об этом сообщили в сводке Генштаба.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны.

Кроме этого, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также украинские военные уничтожили 3 вражеских разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Армия РФ произвела 19 авиационных ударов и более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Всего в течение суток враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Сиверское и Слобожанское направления: противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай Черниговской области; Атинское, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Козача Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирцово, Гатище, Вовчанск, Вильча, Боч и Чугуновка в Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Сиверск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

Авдеевское направление: противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области, осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Катериновка и Янтарное Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Угледар и Пречистовка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времивка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Комышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Во временно оккупированном Геническе россияне держат в подвалах граждан с проукраинской позицией

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Геническе Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.

В то же время оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно, в населенном пункте Скадовск Херсонской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 окупантов с ранениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении.