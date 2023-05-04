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ВСУ за день нанесли 6 авиаударов и уничтожили 4 дрона-камикадзе "Ланцет", - Генштаб

4 мая, 2023 четверг
19:45
Война с Россией

За день 4 мая украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет"

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Россияне на Запорожье обустроили в местной школе военный госпиталь и заставляют продолжать образовательный процесс

Отмечается, что российские войска продолжают нести большие потери, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами.

"В населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми", - говорится в сообщении.

За день враг совершил 33 обстрела из РСЗО и нанес 66 авиаударов

Кроме того, противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - отбиты около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ривне и Бояро-Лежачи, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Глубокое, Веселое, Вовчанские Хутора, Караическое, Бочково и Бударки на Харьковщине. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Дворична Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крохмальное, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброво, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Зализное, а также Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов, Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В ночь на 4 мая в Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы. Украинским силам удалось сбить 18 из 24 Shahed-136/131. В Одессе 3 дрона атаковали общежития, возник пожар. В Киеве и области повреждены автомобили, дорожное покрытие и нежилые сооружения.

оккупированные территории
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
потери окуппантов
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