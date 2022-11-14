ВСУ за час уничтожили два вражеских беспилотника, - командование Воздушных сил
Украинские защитники сегодня, 14 ноября, за один час уничтожили два вражеских беспилотника
Об этом сказал на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Сегодня с 10 до 11 на Востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметил он.
При этом Игнат не уточнил, где украинские военные уничтожили вражеские беспилотники.
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