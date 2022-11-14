Об этом сказал на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня с 10 до 11 на Востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметил он.

При этом Игнат не уточнил, где украинские военные уничтожили вражеские беспилотники.

Российские захватчики использовали в Донецкой области запрещенное химическое оружие, а именно аэрозольные гранаты.

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