Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины. В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября войсками Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе" – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что по одному "шахиду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Сил территориальной обороны Украины.

15 октября руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран заявил, что Вооруженные силы Украины сбивают до 70% иранских дронов-камикадзе и могут повысить этот показатель, но проблема не будет полностью решена.

Вечером 16 октября руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбитие двух вражеских дронов-камикадзе. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы.

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