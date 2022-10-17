ВСУ за час сбили 11 дронов-камикадзе на Юге
Украинские военные только через час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на Юге Украины, 9 "шахидов" ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному - нацгвардейцы и терробороновцы
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины. В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября войсками Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе" – говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что по одному "шахиду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Сил территориальной обороны Украины.
- 15 октября руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран заявил, что Вооруженные силы Украины сбивают до 70% иранских дронов-камикадзе и могут повысить этот показатель, но проблема не будет полностью решена.
- Вечером 16 октября руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбитие двух вражеских дронов-камикадзе. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы.
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