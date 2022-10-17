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ВСУ за час сбили 11 дронов-камикадзе на Юге

17 октября, 2022 понедельник
00:47
война с Россией

Украинские военные только через час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на Юге Украины, 9 "шахидов" ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному - нацгвардейцы и терробороновцы

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"И снова безупречная работа нашей противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" и подчиненных им подразделений Воздушных Сил ВС Украины. В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября войсками Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе" – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что по одному "шахиду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Сил территориальной обороны Украины.

  • 15 октября руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран заявил, что Вооруженные силы Украины сбивают до 70% иранских дронов-камикадзе и могут повысить этот показатель, но проблема не будет полностью решена.
  • Вечером 16 октября руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил попадание по области и подтвердил сбитие двух вражеских дронов-камикадзе. До этого в Николаеве были слышны повторные взрывы.

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