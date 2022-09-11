ВСУ за 5 дней освободили больше территорий, чем РФ захватила с апреля, - ISW
Украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля
Об этом сообщает Институт изучения войны .
"Украинские силы на отдельных участках прорвали российскую оборону на глубину до 70 км и освободили от оккупантов более 3 тыс. квадратных км территории за последние пять дней - с 6 сентября. Это больше, чем российские захватчики захватили за все свои операции с апреля" , – посчитали в ISW.
Американские аналитики констатировали, что украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную ось РФ на Донбассе. При этом, россияне не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковщины, чтобы избежать окружения Изюма.
B ISW добавили, что украинские достижения не ограничиваются Изюмом. Сообщается, что 10 сентября украинские силы захватили Великий Бурлук, в результате чего они оказались на расстоянии 15 км от границы с Россией.
- 11 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ зашли в Купянск и продолжают освобождение Изюмский район.
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