English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ за 5 дней освободили больше территорий, чем РФ захватила с апреля, - ISW

ВСУ за 5 дней освободили больше территорий, чем РФ захватила с апреля, - ISW

11 сентября, 2022 воскресенье
09:25
война с Россией ВСУ на въезде в город Изюм Харьковской области

Украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля

Об этом сообщает Институт изучения войны .

"Украинские силы на отдельных участках прорвали российскую оборону на глубину до 70 км и освободили от оккупантов более 3 тыс. квадратных км территории за последние пять дней - с 6 сентября. Это больше, чем российские захватчики захватили за все свои операции с апреля" , – посчитали в ISW.

Американские аналитики констатировали, что украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную ось РФ на Донбассе. При этом, россияне не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковщины, чтобы избежать окружения Изюма.

B ISW добавили, что украинские достижения не ограничиваются Изюмом. Сообщается, что 10 сентября украинские силы захватили Великий Бурлук, в результате чего они оказались на расстоянии 15 км от границы с Россией.

  • 11 сентября в Генштабе сообщили, что ВСУ зашли в Купянск и продолжают освобождение Изюмский район.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Харковщина
Военные новости
Изюм
Читайте также:
McDonald’s Київ
10 сентября, 2022 суббота
В McDonalds отреагировали на слухи о возобновлении работы в Украине
Володимир Єльченко
9 сентября, 2022 пятница
Путин в отчаянии, у него теперь нет уверенности, - экс-посол в РФ Ельченко
Ramstein Рамштайн
8 сентября, 2022 четверг
В формате Рамштайн серьезно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО и создают все условия для этого, - дипломат Чалый
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 сентября
09:53
Эксклюзив
ВСУ на въезде в город Изюм Харьковской области
Логистические пути россиян в Харьковской области уничтожены. В российской армии на линии фронта царит хаос, - боец ТрО Корсунов
09:45
За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, уничтожили 18 танков и 3 самолета противника
09:21
"У нас здесь п*здарезы каждый день": военный РФ под Изюмом жалуется жене на наступление ВСУ, - перехват
09:08
Обновлено
Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, 9 человек ранены
09:06
Футбол в прямом эфире. "Карпаты" (Львов) - "Буковина" (Черновцы) в 17:00
08:54
Первая ракетка мира выиграла US Open
08:37
Энергоатом полностью остановил Запорожскую АЭС, отключив последний энергоблок №6 от сети
08:29
Посол Британии посоветовала, как правильно называть короля Чарльза III
08:22
"Благодарю за службу": Залужный поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником
07:56
Оккупанты ударили по Днепру ракетой, а также "градами" по Никополю
07:44
ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение Купянского и Изюмского районов, - Генштаб
07:36
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении российские войска в паническом настроении, - Генштаб
07:25
За сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику
07:16
На фото премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Украина получит от ЕС €3 млрд уже в октябре, – Шмигаль
06:57
В США признают, что продвижение ВСУ происходит быстрее, чем ожидалось, - NYT
06:36
Матеуш Моравецкий
Моравецкий пожелал Украине не повторять ошибок Польши 1990-х годов
06:10
Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 11 сентября
03:41
Обновлено
Россияне поставили в Москве копию фонтана с "Донбасс Арены"
03:31
ВСУ уничтожили паромную переправу оккупантов возле Новой Каховки
03:24
На Юге проходят позиционные бои. ВСУ продвигаются, а Россия с потерями отступает
02:28
Россия масштабно обстреляла Сумскую область по артиллерии и минометам
00:52
Экс-тренер "Шахтера" может возглавить клуб АПЛ
00:15
Харьков
В Харькове прогремели мощные взрывы
2022, суббота
10 сентября
23:57
Зеленский ответил, могут ли состояться переговоры с Россией
23:47
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
23:09
Зеленский заявил о деоккупации еще двух населенных пунктов Харьковщины
22:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 сентября
22:25
Турки запустили авиарейсы из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов"
21:53
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
С начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров территории Украины, - Зеленский
21:52
Эксклюзив
Путин может легко объявить о победе и уйти с территории Украины, - Портников
21:40
Эксклюзив
Политическая катастрофа Путина будет после одного из двух событий, - Пионтковский
21:17
Молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву
21:11
Украинские партизаны взорвали военкомат в Херсоне, - Братчук
20:53
"Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях": группа "Барс" взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии, - СМИ
20:49
Эксклюзив
Виталий Портников
Россияне – безнаказанные. Но так будет не вечно, - Портников
20:31
Проект "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах.
20:16
Изюм
В Изюме российские войска попали в котел, - Бутусов
20:00
Эксклюзив
Ультрафашистская партия РФ требует повесить Путина как предателя, - Пионтковский
19:56
Кадыровцы отправляют мариупольцев на разминирование и снимают это на видео, - Андрющенко
19:55
Эксклюзив
Путин попал в собственный "капкан", – военный эксперт Кевлюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV