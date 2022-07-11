Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждое село - это приближение к Херсону и освобождение Херсонщины. ВСУ мощно истребляют склады боеприпасов и командные пункты в тылах врага. Орки упорно везут технику на юг, а ВСУ точно уничтожают ее. В центре Херсона ювелирно уничтожен командный пункт и расположение росгвардии. Ни один гражданский не пострадал, только военные РФ", – подчеркнул Хлань.

Советник главы Херсонской военной администрации добавил, что произошел взрыв в Таврической промышленной базе и уничтожен передвижной командный пункт ПВО, радиолокационные системы противника.

"Последствием этого взрыва является большое количество 200-х орков. У россиян нарушена логистическая связь поставок оружия, боекомплектов, тяжелого вооружения. Они боятся поставлять технику железнодорожным транспортом ближе к Херсону и не могут на линию столкновения переносить склады боекомплектов и техники" заметил Хлань.

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