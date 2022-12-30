ВСУ взяли в плен 52 россиян за последние дни, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в течение нескольких последних дней украинские защитники взяли в плен 52 россиян, также ВСУ продвигаются к Кременной
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
По данным главы Луганской ОВА, на прошлой неделе оккупанты стали чаще сдаваться в плен: "их просто бросают в лесополосах". Он отметил, что за последние дни сдались 52 военных РФ.
Сергей Гайдай проинформировал о стабилизации ситуации на Белогоровском направлении, закрепились там украинские защитники. Он добавил, что через неделю Силы обороны продвинулись на 2,5 километра в сторону Сватового и Кременной:
"Для кого-то цифра в 2,5 километра небольшая. Но, учитывая то, сколько россияне стянули сил и средств на это направление, а также время, которое они имели на подготовку - это очень хороший результат", - заявил глава ОВА.
В ответ на вопрос о вероятном наступлении россиян в Луганской области глава ОВА заверил, что украинское командование информировано о враждебных планах. Защитники действуют на опережение: именно поэтому случаи "хлопка" в тылу противника участились. Он добавил: в ночь на 30 декабря ВСУ попали в 2 склада с российскими боеприпасами, и на следующее утро до сих пор продолжалась детонация.
Также Сергей Гайдай объявил информацию, что россияне активизировали мобилизацию на оккупированной Луганской области: повестки теперь раздают во время прохождения мужчинами блокпостов.
- Напомним, 7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины . "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".
- 24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.
- 29 декабря Генштаб ВСУ отчитывался, что в течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.
- Также в Генеральном штабе проинформировали, что россияне продолжают нести потери - более 200 оккупантов сейчас проходят лечение на временно оккупированных территориях.
- По данным разведки Великобритании, западная группа войск РФ во главе с новым командующим Евгением Никифоровым будет удерживать район вокруг Кременной и Сватова.
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