ВСУ взяли в плен 52 россиян за последние дни, - Гайдай

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По данным главы Луганской ОВА, на прошлой неделе оккупанты стали чаще сдаваться в плен: "их просто бросают в лесополосах". Он отметил, что за последние дни сдались 52 военных РФ.

Сергей Гайдай проинформировал о стабилизации ситуации на Белогоровском направлении, закрепились там украинские защитники. Он добавил, что через неделю Силы обороны продвинулись на 2,5 километра в сторону Сватового и Кременной:

"Для кого-то цифра в 2,5 километра небольшая. Но, учитывая то, сколько россияне стянули сил и средств на это направление, а также время, которое они имели на подготовку - это очень хороший результат", - заявил глава ОВА.

В ответ на вопрос о вероятном наступлении россиян в Луганской области глава ОВА заверил, что украинское командование информировано о враждебных планах. Защитники действуют на опережение: именно поэтому случаи "хлопка" в тылу противника участились. Он добавил: в ночь на 30 декабря ВСУ попали в 2 склада с российскими боеприпасами, и на следующее утро до сих пор продолжалась детонация.

Также Сергей Гайдай объявил информацию, что россияне активизировали мобилизацию на оккупированной Луганской области: повестки теперь раздают во время прохождения мужчинами блокпостов.

Напомним, 7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины . "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.

29 декабря Генштаб ВСУ отчитывался, что в течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.

Также в Генеральном штабе проинформировали, что россияне продолжают нести потери - более 200 оккупантов сейчас проходят лечение на временно оккупированных территориях.

По данным разведки Великобритании, западная группа войск РФ во главе с новым командующим Евгением Никифоровым будет удерживать район вокруг Кременной и Сватова.

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