ВСУ взяли в плен 300 российских срочников, - Арестович

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Несчастных пацанов-срочников мы набрали более трехсот человек", - сказал он.

Арестович добавил, что Минобороны создало "горячую линию" для родственников оккупантов.

"Это наш жест доброй воли по отношению к российским мамам, детей которых безумный путинский режим убивает пачками в Украине", - отметил Арестович.

По его словам, военнослужащие ВС РФ начали массово сдаваться в плен.

"У противника оперативная пауза. Но она взята им не добровольно, а это благодаря большим потерям, которые он понес, пытаясь атаковать позицию защитников Украины",- рассказал Арестович.

По его данным, продолжается накопление сил России западнее Киева, по которым ВСУ наносят удары, а противник несет огромные потери.

"Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева", - сказал советник главы ОПУ.

Он отметил, что ВСУ полностью контролируют Сумы.



По его словам, там бывшие и действующие военные и простые граждане удерживают оборону.

"Они даже производят высадки в сторону противника. Жгут ему тылы, топливо, бензовозы. И сейчас там российская армия деморализована", - подытожил Арестович.