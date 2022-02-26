ВСУ взяли в плен 300 российских срочников, - Арестович
Украинские военные захватили в плен 300 солдат-срочников из России
Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Несчастных пацанов-срочников мы набрали более трехсот человек", - сказал он.
Арестович добавил, что Минобороны создало "горячую линию" для родственников оккупантов.
"Это наш жест доброй воли по отношению к российским мамам, детей которых безумный путинский режим убивает пачками в Украине", - отметил Арестович.
По его словам, военнослужащие ВС РФ начали массово сдаваться в плен.
"У противника оперативная пауза. Но она взята им не добровольно, а это благодаря большим потерям, которые он понес, пытаясь атаковать позицию защитников Украины",- рассказал Арестович.
По его данным, продолжается накопление сил России западнее Киева, по которым ВСУ наносят удары, а противник несет огромные потери.
"Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева", - сказал советник главы ОПУ.
Он отметил, что ВСУ полностью контролируют Сумы.
По его словам, там бывшие и действующие военные и простые граждане удерживают оборону.
"Они даже производят высадки в сторону противника. Жгут ему тылы, топливо, бензовозы. И сейчас там российская армия деморализована", - подытожил Арестович.
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