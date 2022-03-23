ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, - Бучанский горсовет
Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но многие села Бучанского района оккупированы, что приближает гуманитарную катастрофу
Об этом сообщил Бучанский горсовет .
Оккупанты постоянно обстреливают Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую, Дмитровскую громады. Также в Дмитровской громаде зафиксировали передвижение россиян и обстрелы окрестных сел. Постоянно идут бои на Житомирской трассе.
"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными Силами Украины", - отметили в горсовете.
В то же время многие населенные пункты оккупированы, что приближает гуманитарную катастрофу. У людей, в частности жителей Клавдиево-Тарасово, Севериновки, Березовки, Николаевки, не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания.
Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское, Бородянской громады, оккупированы и не имеют связи. Россияне врываются в дома, ищут еду, алкоголь, мародерят, отстреливают собак, скот режут на мясо.
В Немешаевской громаде нет света, газа, связи. Жители нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Также есть большой запрос на эвакуацию. Россияне окапываются.
Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады находятся под контролем местных органов власти.
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