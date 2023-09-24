ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка
Представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, которую оккупанты используют для логистики
Об этом он рассказал в эфире телемарафона .
Таким образом спикер прокомментировал ситуацию с логистикой врага на Бахмутском направлении.
"Один из путей (логистических, - ред.), мы уже можем до него добивать разными нашими огневыми средствами, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Кроме этого, все артиллерийские системы, учитывая старые советские и уже современные, - для них это не дистанция, и можно наносить эффективное поражение", - говорит он.
Евлаш рассказал, что у врага еще остается несколько логистических трасс на Бахмутском направлении, однако ВСУ продолжают перерезать их.
"У противника все еще остается несколько логистических трасс, которыми он обеспечивает бахмутскую группировку, однако мы продолжаем резать эти логистические пути, чтобы обескровить группировки на этом направлении и нанести ему максимальные потери", - говорит спикер.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
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