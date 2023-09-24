Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка

ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка

24 сентября, 2023 воскресенье
19:07
Война с Россией

Представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, которую оккупанты используют для логистики

Об этом он рассказал в эфире телемарафона .

Таким образом спикер прокомментировал ситуацию с логистикой врага на Бахмутском направлении.

"Один из путей (логистических, - ред.), мы уже можем до него добивать разными нашими огневыми средствами, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Кроме этого, все артиллерийские системы, учитывая старые советские и уже современные, - для них это не дистанция, и можно наносить эффективное поражение", - говорит он.

Евлаш рассказал, что у врага еще остается несколько логистических трасс на Бахмутском направлении, однако ВСУ продолжают перерезать их.

"У противника все еще остается несколько логистических трасс, которыми он обеспечивает бахмутскую группировку, однако мы продолжаем резать эти логистические пути, чтобы обескровить группировки на этом направлении и нанести ему максимальные потери", - говорит спикер.

  • 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
военные силы Украины
Бахмут
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
Джо Джойс - Чжан Чжилей, бокс
24 сентября, 2023 воскресенье
Чжилей нокаутировал Джойса в бою потенциальных соперников Усика
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
23 сентября, 2023 суббота
Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
24 сентября
19:57
Аналитика
пенсия
Почему пенсии в Украине такие маленькие и как обеспечить достойную старость. Объясняем
19:27
Обновлено
"Заря" – "Днепр-1". 24 сентября 2023 года
"Шахтер" упустил победу над ФК "Рух". Результаты и расписание всех матчей 8-го тура УПЛ
19:19
Эксклюзив
В Раде можно собрать голоса для запрета УПЦ МП, - нардеп Потураев
18:47
В Нижней лавре до сих пор проживают 40 монахов и прихожан Московского патриархата
18:45
Обзор
Удары по командным пунктам Черноморского флота РФ в Крыму и другой "хлопок": где у оккупантов взрывалось на этой неделе
18:43
"Деньги на ВСУ": в Запорожье горожане вышли на митинг с требованием направить бюджетные средства на нужды военных
18:14
Интервью
В США произошло изменение стратегии – теперь они дадут все необходимое оружие, - Пионтковский
18:13
Россияне уничтожают Орехов: ежедневно сбрасывают на город до десяти авиабомб
18:12
Обновлено
Ракетный удар по Кременчугу: количество травмированных возросло до 55, в больницах остаются 19 человек
17:44
Шведские ученые смогли выделить РНК-молекулу вымершего тасманийского тигра
17:25
Путин в Финляндии в начале 90-х годов
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
17:17
Украина станет главной темой нового сезона американского сериала "Миллиарды"
16:38
Беларусь продлила военные учения с Россией по меньшей мере до 1 октября
16:37
Ночью неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей
16:33
Эксклюзив
Украина своей героической борьбой уже давно освободила все постсоветское пространство: Пионтковский о событиях и настроениях в странах Кавказа и Средней Азии
16:06
Инфографика
Курс валют на 24 сентября: сколько стоят доллар и евро
15:58
Международные соревнования по скелетону и бобслею зимнего сезона 2023/2024 пройдут без россиян
15:23
Во Франции левые провели демонстрации против полицейского насилия и расизма
15:13
Россияне сбросили авиабомбы в направлении Змеиного
15:06
Зонд OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну, - NASA
14:45
"Будут наказаны в любой точке земного шара": Буданов прокомментировал информацию о возможных атаках Украины по базам ЧВК Вагнера в Судане
14:34
Полярники рассказали, сколько пингвинов осталось возле "Академика Вернадского"
14:29
Денис Пушилин
Пушилин установил в ОРДО комендантский час и военную цензуру
14:13
Обновлено
Россияне утром обстреляли Херсон, Берислав и село Львов: известно о двух погибших и по меньшей мере 6 раненых
14:11
OPINION
Потомки Уолтера Дюранти. Как Украине наладить хорошие отношения с NYT
14:06
Обновлено
Украинский БПЛА поразил здание ФСБ в российском Курске, - СМИ
14:02
Не менее 120 тысяч армян Нагорного Карабаха готовы выехать в Армению, - Reuters
13:29
Анджей Дуда
Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна, - Дуда
13:06
Минобороны создало новые нарукавные знаки для десантно-штурмовых бригад
12:59
Спикер Палаты представителей Маккарти сохранит $300 миллионов для Украины в оборонном бюджете США
12:21
Эксклюзив
На полуострове вымаливают ПВО: после удара по флоту РФ в Крыму истерика, - Рефат Чубаров
12:06
На то юга российские педагоги продолжают политику промывания мозгов украинским детям, - ЦНС
12:00
OPINION
Истерикой Адамовского-Якубовского и русни – доволен
11:54
В киевском приюте для животных произошел пожар, в результате чего погибли 7 кошек: полиция начала расследование
11:40
Обзор
Запад давит на Киев, чтобы провести выборы, в России готовят детей к войне, Украине не хватает медикаментов. Акценты мировых СМИ 24 сентября
11:04
Папа Римский призвал союзников Украины "не играть в игры" с поставкой оружия
10:56
Израиль Палестина
Израильские военные убили двух палестинцев. ЦАХАЛ говорит, что во время рейда на мастерскую по изготовленю взрывчатки
10:19
Эксклюзив
Запад сконцентрировался и выбрал стратегию победы, - Пионтковский
10:16
Судно со второй партией украинского зерна прибыло в Турцию
10:10
SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV