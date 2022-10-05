Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что Украина продолжает прогрессировать в наступательных операциях на северо-восточном и южном фронтах. В частности, в Харьковской области ВСУ освободили значительную территорию к востоку от реки Оскол. Украинские войска продвинулись за реку на расстояние до 20 км в полосу обороны России в направлении к узлу снабжения города Сватово.

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Аналитики предполагают, что сейчас Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит способность России пополнять свои подразделения на востоке.

В политическом плане российские лидеры, скорее всего, будут обеспокоены тем, что ведущие украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, которую Россия незаконно аннексировала и провозгласила частью РФ.

20 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные ликвидировали 70% личного состава оккупантов в Сватово.

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