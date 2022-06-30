ВСУ взяли под контроль село Потемкино в Херсонской области
Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Потемкино в Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба ВСУ в фейсбуке.
"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ", – говорится в сообщении.
Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили вражеские БМП и танки, отмечается в сообщении.
"Местное население Потемкина вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп", - отмечается в сообщении.
- Напомним, оккупанты покинули Змеиный, на острове пожар.
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