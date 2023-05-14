ВСУ взяли 10 вражеских позиций на севере и юге Бахмута, - Маляр

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского", - сообщила Маляр.

Также, заместитель министра обороны, сообщила, что Силы обороны взяли в плен вражеских солдат из разных частей.

"Вопреки всем обстоятельствам. Когда неввозможное возможно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально", – заметила она.