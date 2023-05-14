ВСУ взяли 10 вражеских позиций на севере и юге Бахмута, - Маляр
ВСУ заняли 10 вражеских позиций и продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского", - сообщила Маляр.
Также, заместитель министра обороны, сообщила, что Силы обороны взяли в плен вражеских солдат из разных частей.
"Вопреки всем обстоятельствам. Когда неввозможное возможно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально", – заметила она.
- 13 мая британская разведка подтвердила, что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
- Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении и двигаются вперед на некоторых участках фронта .
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