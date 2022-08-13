ВСУ вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке и нанесли 5 авиаударов по врагу, - ОК "Юг"
Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
В течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался.
Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали наши позиции вдоль линии столкновения и освобожденные населенные пункты.
Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесщины, враг с самолета Су-35 по направлению к Черному морю атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.
В ответ нашей авиацией нанесено 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению.
Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются.
Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма к новороссийску, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.
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