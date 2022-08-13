Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался.

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали наши позиции вдоль линии столкновения и освобожденные населенные пункты.

Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесщины, враг с самолета Су-35 по направлению к Черному морю атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.

В ответ нашей авиацией нанесено 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению.

Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются.

Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма к новороссийску, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

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