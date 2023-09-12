ВСУ вытесняют врага с позиций возле Клещиевки и Работино, - Генштаб
ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области: вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 12 сентября.
В то же время Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, ведут наступательные действия на Бахмутском направлении и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения врага
В свою очередь подразделениями ракетных войск были поражены 2 артиллерийских средства, склад боеприпасов, пункт управления и зенитно-ракетный комплекс противника.
Противник совершил 36 обстрелов из РСЗО по территории Украины
Также, враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Степок, Мирополья, Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Камень Черниговской области, Степное, Поповка, Грабовское, Великая Писаревка Сумской области и Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестово, Синьковка, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещиевка, Пивничное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении наши воины отразили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Работино, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.
По состоянию на вечер вторника, 12 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находится 17 российских кораблей, в том числе 3 ракетоносителя с общим залпом до 24 "калибров".
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