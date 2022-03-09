ВСУ вытеснили российские войска из Дергачей, - глава Харьковской ОВА
Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачев и полностью контролируют территорию
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram .
"Там уже долгое время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля", - написал он.
У украинских военных потерь нет.
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