Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram .



"Там уже долгое время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля", - написал он.



У украинских военных потерь нет.