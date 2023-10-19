ВСУ высадились на левом берегу Днепра и прорвали оборону врага, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

На геолокированных экспертами ISW кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись севернее Песчановки и Поймы.

Беспокойство военного руководства РФ способностью войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно большее количество элитных подразделений по херсонскому направлению для поддержки оборонных операций в Запорожской области.