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Аналитика

ВСУ выполняют чрезвычайно важную миссию, а руководство РФ ищет выход из тупика. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
20 сентября, 2022 вторник
22:30
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

После успешного проведения Харьковско-Изюмской операции по освобождению значительной территории нашей земли от оккупантов ВСУ продолжают контрнаступательные действия

Ситуация на фронтах

После успешного проведения Харьковско-Изюмской операции по освобождению значительной территории нашей земли от оккупантов, ВСУ продолжают контрнаступательные действия. Это происходит и на Харьковщине, и на Луганщине, где наши войска перешли реку Оскол, а враг пытается удержаться по линии Лиман - Ямполь - Белогоровка. Хотя часть Белогоровки, как уже сообщалось, под нашим контролем.

В свою очередь на суше Юга продолжаются боевые действия в направлении Херсона, через реку Ингулец и на севере Херсонской области, в зоне Высокополье и Ольгино. Наши дальнобойные системы нанесли удары по российским военным, транспортным и материально-техническим объектам в Херсонской области, как на правобережье, так и в глубоком вражеском тылу. Российским войскам не удалось построить альтернативную переправу через реку Днепр в районе Новой Каховки и Козацкого, о чем сообщило ОК "Юг". Вечером был сбит на Херсонщине штурмовик Су-25, а в Николаевской области сбили иранский дрон Shahed-13 6, который россияне называют "Герань -2".

Противник пытается наступать на Бахмут и продавливать нашу оборону от Донецка, ведь Генштаб ВСУ сообщил, что в результате успешных действий украинских подразделений сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает нести значительные потери.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что российская армия готовится к оборонным операциям на оккупированных территориях и формирует до трех линий обороны по отдельным участкам. Сейчас враг пытается создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. Но создание резервов, а тем более продвижение по нашей территории сейчас очень проблематично для армии РФ.

Консерватизм в передаче истребителей для Украины

В значительной степени успешность наступательных действий нашей армии зависит от объемов зарубежной помощи, поэтому довольно часто руководство ВСУ и руководство государства говорят о новых самолетах и о танках для нашей армии. Появились отдельные нюансы и заявления со стороны американской стороны, которые следует рассмотреть более подробно.

Мы неоднократно говорили о том, что Украина должна как можно быстрее получить новые боевые самолеты, включая F-15 или F-16. Однако кажется, что в ближайшие годы наши Воздушные силы могут рассчитывать только на существующий парк еще из советских самолетов. Такие выводы можно сделать после заявления командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, который заявил, что Украина за семь месяцев от начала полномасштабной войны сохраняет около 80% от количества своих самолетов, имевшихся перед войной, и это хороший показатель. По времени получения F-16 генерал Хекер был прагматичен, заявив, что при соответствующем политическом решении эти истребители поступят в Украину не раньше, чем через 2-3 года.

До этого в Пентагоне уже заявляли, что передача истребителей не находится в краткосрочной перспективе, и Вашингтон, прежде всего, направлен на то, чтобы передавать ВСУ вооружение, которое можно сразу использовать для боевых действий.

И тут единственным коротким вариантом является получение истребителей МиГ-29 из других стран или предоставление Украине запасных частей в МиГ-29, позволяющих увеличить количество боеспособных украинских самолетов. Также, как версия, отмечается передача западного вооружения, которое можно интегрировать в украинские истребители МиГ-29 и Су-27 для усиления их возможностей, как это было с ракетами HARM.

Могу сказать, что консерватизм или реализм американского генерала в вопросе передачи Украине западных истребителей не совпадает с подходами наших пилотов, которые неоднократно подчеркивали ускорение Запада и с подготовкой наших пилотов, и с ускорением темпов передачи ВСУ зарубежных истребителей, потому что они вынуждены противостоять российским самолетам.

Какие танки могут получить ВСУ

А как с получением американских танков Вооруженными Силами Украины? Такой вопрос прозвучал на очередном брифинге в Пентагоне. Ответ был следующим: Это действительно важная сфера возможностей для украинцев, танки в повестке дня и рассматриваются вместе с другими вариантами. Было отмечено, что танки, которые могут быть поставлены быстро, это только советских образцов, но мы открыты и для других вариантов. Однако, в случае этих других вариантов, в Пентагоне отмечают, что они будут рассматриваться в контексте обучения, технического обслуживания и соответствующей поддержки, потому что, когда речь идет о танках Abrams, нужно обеспечить украинскую армию соответствующим топливом к этим танкам, маслами и боеприпасами, которые для американских танков являются отличными от тех, что используют ВСУ.

Интересно, что среди многих обсуждаемых в США вариантов речь идет не только об Abrams, которых на хранении в американской армии более 3 500. Оказывается, что также есть и опция по передаче ВСУ более старых танков - это М60 А-3 американского производства со 105-мм пушкой, которые находятся на хранении в ряде стран НАТО. И эти танки могут быть модернизированы с помощью современных датчиков и других систем и переданы Украине.

Вчера стало известно о том, что состоялся так называемый кольцевой обмен между Германией и Словенией, в результате которого ВСУ должны получить 28 снятых с вооружения танков типа M-55S. По сути это хорошо улучшенный образец танка Т-55, но в любом случае поставки M-55S из Словении, скорее всего, это попытка помочь Украине в пожарном темпе. Передача этих танков шаг хороший, но этого совсем недостаточно для того, чтобы говорить, что происходит существенное усиление потенциала украинской армии в бронетанковом сегменте.

Миссия, которую выполняют ВСУ, чрезвычайно важна и речь идет о РФ, руководство которой сейчас ищет выход почти из тупика.

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