Об этом передает в фейсбуке ОК "Юг".

"Обстановка в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны", - говорится в сообщении.

Украинские войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.

В течение боевого дня, существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не отмечено.

По данным ОК "Юг", войска РФ продолжают вести активную оборону, пытаются удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий украинских войск. Враг применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по позициям Украины и близлежащим территориальным громадам.

В течение боевого дня враг 6 раз атаковал авиацией украинские позиции и высвободившиеся в октябре населенные пункты Бериславского района. Минометный огонь вел по прибрежной полосе Очаковской громады. Без украинских потерь.

В свою очередь подразделения ракетно-артиллерийских войск украинских Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день.

"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 рашистов. Также радиолокационной станции "Зоопарк-1" наши бойцы покончили с возрастом на Херсонщине", - говорят в ОК.

Отмечается, что на территории приднестровского региона Республики Молдова признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

В Оперативном командовании советуют украинцам не разрешать вражеским силам вводить их в заблуждение.

"Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, которые на страже вашей безопасности. Помните о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений", - говорят военные.

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