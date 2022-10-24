ВСУ выполнили 130 огневых задач за день и уничтожили российскую станцию "Зоопарк-1" на Херсонщине, - ОК "Юг"
Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении, а также наносят огневое поражение врагу
Об этом передает в фейсбуке ОК "Юг".
"Обстановка в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны", - говорится в сообщении.
Украинские войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.
В течение боевого дня, существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не отмечено.
По данным ОК "Юг", войска РФ продолжают вести активную оборону, пытаются удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий украинских войск. Враг применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по позициям Украины и близлежащим территориальным громадам.
В течение боевого дня враг 6 раз атаковал авиацией украинские позиции и высвободившиеся в октябре населенные пункты Бериславского района. Минометный огонь вел по прибрежной полосе Очаковской громады. Без украинских потерь.
В свою очередь подразделения ракетно-артиллерийских войск украинских Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день.
"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 рашистов. Также радиолокационной станции "Зоопарк-1" наши бойцы покончили с возрастом на Херсонщине", - говорят в ОК.
Отмечается, что на территории приднестровского региона Республики Молдова признаки формирования наступательных группировок не выявлены.
В Оперативном командовании советуют украинцам не разрешать вражеским силам вводить их в заблуждение.
"Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, которые на страже вашей безопасности. Помните о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений", - говорят военные.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное