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ВСУ выполнили 100 огневых заданий за сутки на Юге Украины, убиты до 35 оккупантов

27 мая, 2022 пятница
02:58
война с Россией

За сутки, 26 мая, на южном фронте украинские военные выполнили 100 огневых задач и убили до 35 оккупантов

Об этом говорится в вечернем отчете ОК "Юг".

"Ситуация на южном фронте и в зоне ответственности остается напряженной, но подконтрольной силам обороны. Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией за сутки нами выполнено более 100 огневых задач. Предварительно уничтожено 35 рашистов и несколько боевых машин пехоты". , – сообщили в ВСУ.

Российский враг также пытался атаковать позиции украинцев с воздуха.

"Враг пытался нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по нашим позициям. Благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение, вражеский пилот отвернувшись от удара спешно отступил без применения оружия. Учитывая, что враг может повторять подобные ответы, пока не раскрываем. Есть еще, чем удивить рашистов", - говорится в отчете.

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